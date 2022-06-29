في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة بفيروس كورونا”

2022-06-29 / 21:17
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نجلاء مزيان

طمأنت الفنانة المصرية آمال ماهر، جمهورها، عبر نشرها مقطع فيديو، كشفت من خلاله إصابتها الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد.

 و قالت الفنانة آمال ماهر :” جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا”.

وأضافت قائلة: “ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى”.

و اختتمت قائلة:”بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب”.

و الجدير بالذكر أن منصات التواصل الاجتماعي ضجت مؤخرا بسبب اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر كما تصدر اسمها الترند المصري لأكثر من يوم.

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