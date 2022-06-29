صناعة البلاستيك.. مزور يدعو لإنشاء منظومة جديدة

هبة بريس

دعا وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى إنشاء منظومة جديدة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع صناعة البلاستيك.

وقال مزور، خلال افتتاح النسخة العاشرة للملتقى-المعرض الدولي لصناعة البلاستيك، إنه « نظرا لكون البلاستيك يجمع العديد من المنتجات، فقد حان الوقت اليوم لتطوير العديد من المنظومات في عدد من التخصصات ومراحل المعالجة ».

وأبرز المكانة المحورية لقطاع صناعة البلاستيك على المستوى الصناعي، بالنظر إلى وجود المكونات والمواد البلاستيكية على مستوى غالبية العمليات الصناعية.

وفي ما يتعلق بتحديات توريد المواد الأولية لقطاع صناعة البلاستيك، سلط الوزير الضوء على دور إعادة التدوير والجمع الذي يجب أن يكون أكثر هيكلة من أجل نجاعة أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مزور إلى أهمية وجود مراحل إضافية للتقييم في القطاع وضمان اتصال أفضل بين سلاسل القيمة المختلفة.

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