صناعة البلاستيك.. مزور يدعو لإنشاء منظومة جديدة

2022-06-29 / 11:08
0
هبة بريس

دعا وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى إنشاء منظومة جديدة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع صناعة البلاستيك.

وقال مزور، خلال افتتاح النسخة العاشرة للملتقى-المعرض الدولي لصناعة البلاستيك، إنه « نظرا لكون البلاستيك يجمع العديد من المنتجات، فقد حان الوقت اليوم لتطوير العديد من المنظومات في عدد من التخصصات ومراحل المعالجة ».

وأبرز المكانة المحورية لقطاع صناعة البلاستيك على المستوى الصناعي، بالنظر إلى وجود المكونات والمواد البلاستيكية على مستوى غالبية العمليات الصناعية.

وفي ما يتعلق بتحديات توريد المواد الأولية لقطاع صناعة البلاستيك، سلط الوزير الضوء على دور إعادة التدوير والجمع الذي يجب أن يكون أكثر هيكلة من أجل نجاعة أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مزور إلى أهمية وجود مراحل إضافية للتقييم في القطاع وضمان اتصال أفضل بين سلاسل القيمة المختلفة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأفريقي : تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال الأمن البحري

الاتحاد الأفريقي : تسليط الضوء على جهود المغرب في…

2022-06-28 / 21:10
Photo of المكتب الشريف للفوسفاط يطلق منصة “T@swiq” لربط الفلاحين بأسواق أوسع

المكتب الشريف للفوسفاط يطلق منصة “T@swiq” لربط الفلاحين بأسواق…

2022-06-28 / 20:44
Photo of صندوق المقاصة…”بيتاس” يبسط في الأرقام

صندوق المقاصة…”بيتاس” يبسط في الأرقام

2022-06-28 / 19:37
Photo of تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم المبيعات

تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم…

2022-06-28 / 14:25
Photo of الجماعات الترابية تحقق مداخيلا ضريبية بقيمة 13,6 مليار درهم

الجماعات الترابية تحقق مداخيلا ضريبية بقيمة 13,6 مليار درهم

2022-06-28 / 13:09
Photo of مزور: المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للبحث والتطوير

مزور: المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للبحث والتطوير

2022-06-28 / 12:11
Photo of الاستثمار في الرأسمال .. نمو ملحوظ

الاستثمار في الرأسمال .. نمو ملحوظ

2022-06-27 / 23:03
Photo of الطيران .. تصنيع برنامج جديد بالمغرب

الطيران .. تصنيع برنامج جديد بالمغرب

2022-06-27 / 20:00
Photo of وكالة مغرب المقاولات: استفادة أزيد من 2500 مشروع من الدعم

وكالة مغرب المقاولات: استفادة أزيد من 2500 مشروع من…

2022-06-27 / 10:21
Photo of عاصمة البوغاز تحتضن معرض “SIIt immo2022” للعقار في دورته الأولى

عاصمة البوغاز تحتضن معرض “SIIt immo2022” للعقار في دورته…

2022-06-26 / 19:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق