حصيلة جديدة ..ارتفاع وفيات المقتحمين لسياج مليلية المحتلة الى 23 شخصا

هبة بريس - الرباط

ارتفعت حصيلة الوفيات، في عملية اقتحام لمحيط السياج الحدودي لمليلية المحتلة بالناظور، مساء اليوم السبت 25 يونيو الجاري، إلى 23 وفاة في صفوف المهاجرين الذين ينحدرون من دول افريقا جنوب الصحراء .

وأفادت مصادر محلية في وقت سابق

وحسب مصادر محلية، فقد تم تسجيل اليوم السبت، 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الى 23 وفاة فيما يتبقى حتى الآن 18 متقتحما تحت المراقبة الطبية، إضافة إلى عنصر واحد من أفراد القوات العمومية.

هذا واقتحم المئات من المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء يوم أمس الجمعة، معبر مليلية الحدودي بشكل عنيف ما أسفر عن تسجيل 18 حالة وفاة بين صفوف المهاجرين فيما اصيب عدد من افراد القوات العمومية الذين يوجدون تحت المراقبة الطبية .

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