الصورة من الارشيف

حصيلة جديدة ..ارتفاع وفيات المقتحمين لسياج مليلية المحتلة الى 23 شخصا

2022-06-25 / 21:58
0
هبة بريس - الرباط

ارتفعت حصيلة الوفيات، في عملية اقتحام لمحيط السياج الحدودي لمليلية المحتلة بالناظور، مساء اليوم السبت 25 يونيو الجاري، إلى 23 وفاة في صفوف المهاجرين الذين ينحدرون من دول افريقا جنوب الصحراء .
وأفادت مصادر محلية في وقت سابق

وحسب مصادر محلية، فقد تم تسجيل اليوم السبت، 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الى 23 وفاة فيما يتبقى حتى الآن 18 متقتحما تحت المراقبة الطبية، إضافة إلى عنصر واحد من أفراد القوات العمومية.

هذا واقتحم المئات من المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء يوم أمس الجمعة، معبر مليلية الحدودي بشكل عنيف ما أسفر عن تسجيل 18 حالة وفاة بين صفوف المهاجرين فيما اصيب عدد من افراد القوات العمومية الذين يوجدون تحت المراقبة الطبية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان مقررا بسبب “لهيب المحروقات “.. موزعو قنينات الغاز يعلقون اضرابهم بالمغرب

كان مقررا بسبب “لهيب المحروقات “.. موزعو قنينات الغاز…

2022-06-25 / 21:04
Photo of خوفا من تكرار “احداث مليلة ” ..المغرب يشدد المراقبة بحدود سبتة المحتلة

خوفا من تكرار “احداث مليلة ” ..المغرب يشدد المراقبة…

2022-06-25 / 20:33
Photo of إطلاق أولى محطات شحن السيارات الكهربائية بشوارع فاس

إطلاق أولى محطات شحن السيارات الكهربائية بشوارع فاس

2022-06-25 / 20:06
Photo of بنكيران لبوعياش : “حزبنا ليس ضد المرأة وعليك الاعتذار عن الطعن في الدين “

بنكيران لبوعياش : “حزبنا ليس ضد المرأة وعليك الاعتذار…

2022-06-25 / 18:39
Photo of خلال 24 ساعة ..المغرب يسجل 3235 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة ..المغرب يسجل 3235 إصابة جديدة وحالة…

2022-06-25 / 18:07
Photo of الدرك يحد من نشاط عصابة إجرامية خطيرة نواحي تارودانت

الدرك يحد من نشاط عصابة إجرامية خطيرة نواحي تارودانت

2022-06-25 / 17:33
Photo of الناظور.. الحالة الصحية لعنصرين من القوات العمومية و33 مهاجرا مستقرة

الناظور.. الحالة الصحية لعنصرين من القوات العمومية و33 مهاجرا…

2022-06-25 / 17:04
Photo of نائب عمدة فاس: 205 حافلة ستجوب شوارع فاس قريبا لشركة سيتي باص

نائب عمدة فاس: 205 حافلة ستجوب شوارع فاس قريبا…

2022-06-25 / 16:17
Photo of أكثر من 88 % من مياه الشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

أكثر من 88 % من مياه الشواطئ المغربية مطابقة…

2022-06-25 / 16:12
Photo of الراشيدية.. توقيف 6 أشخاص وإجهاض تهربب 850 كلغ من مخدر الشيرا

الراشيدية.. توقيف 6 أشخاص وإجهاض تهربب 850 كلغ من…

2022-06-25 / 13:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق