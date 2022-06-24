عن ارتفاع الأسعار.. رجوى الساهلي :” الدرويش ولا يطلب زدتو فكلشي إلا فالصالير”

2022-06-24 / 16:19
0
نجلاء مزيان

اعربت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عن استنكارها الشديد بسبب الارتفاع المهول الذي أضحى يعاني منه المواطن البسيط.

و في هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء فيها :”نعلم جيدا انه الغلاء في العالم كله اكي ولكن على الاقل كاين حلول ومساعدات من دولة للمواطن حنى لا حلول لا يهضروا نسمعهم لا والو” .

و أضافت قائلة:” المرجوا منكم تقديرنا الا زدتوا في كلشي زيدو حتى ناس في صالير ديالهم شوفو ناس الي كتخدم ب 50 درهم لليوم وعندهم وليدات تكلموا بغينا نسمعوكم وتلقاو معانا حل “.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” فقط غير الدرويش في مغرب اصبح يشحت الا ماتيقتونيش خرجوا سمعوا لناس في شارع، باراكة من تفاهة هضروا على معقول”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيلي إيليش :” أفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال “

بيلي إيليش :” أفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال…

2022-06-24 / 17:21
Photo of ب6.170.000 درهما.. دعم 14 مهرجانا وتظاهرة فنية بالمغرب

ب6.170.000 درهما.. دعم 14 مهرجانا وتظاهرة فنية بالمغرب

2022-06-24 / 14:55
Photo of انفصل عن شاكيرا بأسابيع…ظهور جيرارد بيكيه مع امرأة أخرى

انفصل عن شاكيرا بأسابيع…ظهور جيرارد بيكيه مع امرأة أخرى

2022-06-23 / 23:51
Photo of اختفاء أمال ماهر يثير الشكوك و يجعلها الاكثر بحثا على محركات البحث

اختفاء أمال ماهر يثير الشكوك و يجعلها الاكثر بحثا…

2022-06-23 / 21:50
Photo of من كلماته و ألحانه.. عمل جديد يجمع إيهاب أمير و سعد لمجرد

من كلماته و ألحانه.. عمل جديد يجمع إيهاب أمير…

2022-06-23 / 15:57
Photo of أخنوش في افتتاح “ليلة المتاحف”: الملك يولي اهتماما خاصا بالفن

أخنوش في افتتاح “ليلة المتاحف”: الملك يولي اهتماما خاصا…

2022-06-22 / 23:10
Photo of لأول مرة أبو هشيمة يتحدث عن طلاقه من ياسمين صبري

لأول مرة أبو هشيمة يتحدث عن طلاقه من ياسمين…

2022-06-22 / 17:28
Photo of بسبب الإساءة التي تعرضت لها.. الراقصة مايا تدخل إلى المستعجلات

بسبب الإساءة التي تعرضت لها.. الراقصة مايا تدخل إلى…

2022-06-22 / 16:39
Photo of حنان مطاوع تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان الداخلة

حنان مطاوع تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان…

2022-06-22 / 14:11
Photo of الجوائز الكاملة للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

الجوائز الكاملة للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

2022-06-21 / 16:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق