عن ارتفاع الأسعار.. رجوى الساهلي :” الدرويش ولا يطلب زدتو فكلشي إلا فالصالير”
نجلاء مزيان
اعربت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عن استنكارها الشديد بسبب الارتفاع المهول الذي أضحى يعاني منه المواطن البسيط.
و في هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء فيها :”نعلم جيدا انه الغلاء في العالم كله اكي ولكن على الاقل كاين حلول ومساعدات من دولة للمواطن حنى لا حلول لا يهضروا نسمعهم لا والو” .
و أضافت قائلة:” المرجوا منكم تقديرنا الا زدتوا في كلشي زيدو حتى ناس في صالير ديالهم شوفو ناس الي كتخدم ب 50 درهم لليوم وعندهم وليدات تكلموا بغينا نسمعوكم وتلقاو معانا حل “.
و اختتمت تدوينتها قائلة:” فقط غير الدرويش في مغرب اصبح يشحت الا ماتيقتونيش خرجوا سمعوا لناس في شارع، باراكة من تفاهة هضروا على معقول”.
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