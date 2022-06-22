أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب .. الرئيس بوخاري يتطلع إلى مساهمة بريطانيا وأوروبا
في خطوة جديدة تؤكد عزم نيجيريا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز الرابط بينها وبين المغرب عبر دول غرب إفريقيا، دعا الرئيس النيجيري، محمد بوخاري، كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع من أجل تحقيق الأمن الطاقي لعدد من بلدان إفريقيا إضافة إلى أوروبا والدول الغربية.
وقال الرئيس النيجيري، في حوار لوكالة بلومبرغ، إن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمرا في خط الأنبوب المخطط له، والذي سيربط نيجيريا بالمغرب، والذي يبلغ 4000 كيلومتر والذي يهدف إلى جلب الغاز النيجيري، الذي يمثل أكبر احتياطيات في إفريقيا، عبر المغرب نحو إلى أوروبا.
وأعرب عن أمله في أن يساعد مشروع خط أنابيب الغاز عند اكتماله في معالجة أزمة إمدادات الغاز في أوروبا.
وقال: “نحن بحاجة إلى شراكة طويلة الأمد وليس تضاربًا وتناقضًا بشأن سياسة الطاقة الخضراء من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وفي الأسبوع الماضي (2 يونيو)، وقعت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتشييد هذا المشروع، الذي سيمر على مجموعة من دول غرب الساحل الإفريقي.
19 تعليقات
الدول المتخلفة دائما تنتظر الدعم من البلدان الاخرى
منين مقادينش بهاذ انبوب الغاز علاش دايرينو
الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والأنبوب سيمر إن شاء الله إلى المغرب كما سبق الاتفاق بشأنه مع نيجيريا…
تحليلات مبنية على الافتراض والتمني والاحلام وان شاء الله سوف يتحقق حلم الغاز النيجيري باذن الله..
عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها ولا غالب إلا الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته..
العبقرية المغربية خلقت التكامل الأفريقي رابح رابح، وازعجت أعداء الوحدة الترابية للمملكة الشريفة ..
اللهم اكمله بالخير واجعل فيه خير للشعبين الشقيقين النجيري والمغربي بالتوفيق للجميع..
مشروع ضخم يجب دراسته جيدا كي لا يقع خطأ تقني لاقدر الله وتكون الانتكاسة وسوف يعود بالربح على البلدين..
عاش الملك والشعب المغربي اللهم احفظه وانصره نصرا عزيزا وقوي ايماننا ..
الفرق هو أن المغرب يمضي قدما الى الامام بقيادة ملكية حكيمة رشيدة و حقق عدة انجازات في كل المجالات …
وفق الله المملكة المغربية وحامي الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أعداء المملكة نصرا عظيما يفتخر به العالم وعاش الملك الغالي محمد السادس نصره الله..
الحمد لله مشروع ضخم وسيعود بالنفع على مجموعة من الاشقاء الأفارقة ،الله الوطن الملك..
النظام الذي لا يتماشي مع متطلبات شعبه لا يعتبر نظاما اللهم انصر الأسرة العلوية الشريفة والملك محمد السادس حفضه الله..
الخط النيجيري المغربي خط أمن لانه سيكون عن طريق البحر اما الخط النيجيري الجزائري فهو بري ويمكن أن يتعرض لانفجارات بسبب الارهاب.
نيجيريا تتخذ قرار في مصلحتها بالاساس و ذلك بالاعتماد على خطين نحو اوروبا والمغرب ..
المغرب سيعمل على إتمام هذا المشروع الضخم والمتمثل في أنبوب الغاز نيجيري والذي يمر الى اوروبا..
المشروع النيجيري المغربي سيكون جدي و ناجح امنيا وديبلوماسيا وسيعود بالربح على البلدين..
جميع دول العالم التي لها مؤسسات وتحترم القانون تبحث على الأمن والأمان لنجاح مشاريعها وهذا موجود في بلدنا الحبيب المغرب اللهم ادم علينا نعمة الأمن ..
انبوب الغاز النيجيري مشروع ضخم على الدولة استثمار هذا المشروع الذي سيجني ارباح هائلة داخل وخارج ارض الوطن..