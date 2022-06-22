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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-06-22 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل خلايا رعدية مصحوبة بزخات محلية بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحه الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع ظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح بالسهول الشمالية والوسطى والسايس والواجهة المتوسطية، ستعطي بعض القطرات المطرية الخفيفة والمتفرقة.

ويرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار بالجنوب- الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب الأطلس والجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 9 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب- الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستتراوح ما بين 14 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في انخفاض.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجديدة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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