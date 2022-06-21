عاصفة رعدية قوية تخلف خسائر بمنطقة كيكو إقليم بولمان (فيديو)

هبة بريس - بولمان

خلفت العاصفة الرعدية القوية التي ضربت إقليم بولمان، أمس الإثنين 21 يونيو، خسائر مادية بالضيعات الفلاحية في كل من من بولمان، كيكو، سكورة، إيموزار مرموشة، سرغينة والمرس …

حيث جرفت سيول هذه العاصفة الرعدية مختلف المزروعات، وعددا من قنينات الغاز (الحجم الكبير)، التي يستعملها أصحابها في تشغيل محركات ضخ المياه من الآبار المعدة للري، ولم تخلف هذه الأمطار الرعدية خسائر بشرية بينما غمرت مياهها مجموعة من المنازل و الضيعات الفلاحية .

يشار أن المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت بأنه من المرتقب، اليوم الثلاثاء، نزول زخات مطرية رعدية قوية مع رياح عاصفية وحبات برد محليا بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 25 إلى 40 ملم) مرتقبة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، بكل من أقاليم تارودانت والحوز وشيشاوة وازيلال وورزازات وتنغير وميدلت وبني ملال وخنيفرة وبولمان وإفران والرشيدية وفكيك.

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