عاصفة رعدية قوية تخلف خسائر بمنطقة كيكو إقليم بولمان (فيديو)

2022-06-21 / 16:50
0
هبة بريس - بولمان

خلفت العاصفة الرعدية القوية التي ضربت إقليم بولمان، أمس الإثنين 21 يونيو، خسائر مادية بالضيعات الفلاحية في كل من من بولمان، كيكو، سكورة، إيموزار مرموشة، سرغينة والمرس …

حيث جرفت سيول هذه العاصفة الرعدية مختلف المزروعات، وعددا من قنينات الغاز (الحجم الكبير)، التي يستعملها أصحابها في تشغيل محركات ضخ المياه من الآبار المعدة للري، ولم تخلف هذه الأمطار الرعدية خسائر بشرية بينما غمرت مياهها مجموعة من المنازل و الضيعات الفلاحية .

يشار أن المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت بأنه من المرتقب، اليوم الثلاثاء، نزول زخات مطرية رعدية قوية مع رياح عاصفية وحبات برد محليا بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 25 إلى 40 ملم) مرتقبة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، بكل من أقاليم تارودانت والحوز وشيشاوة وازيلال وورزازات وتنغير وميدلت وبني ملال وخنيفرة وبولمان وإفران والرشيدية وفكيك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مناورات الأسد الأفريقي 2022…معلومات عن الجيش المغربي

مناورات الأسد الأفريقي 2022…معلومات عن الجيش المغربي

2022-06-21 / 18:28
Photo of عيد الأضحى .. ” حماية المستهلك” تقدم كل النصائح لتفادي اخضرار اللحوم

عيد الأضحى .. ” حماية المستهلك” تقدم كل النصائح…

2022-06-21 / 18:09
Photo of شريط إباحي ل”حلاق وتلميذة” ينتهي بإعتقال 4 أشخاص بشتوكة

شريط إباحي ل”حلاق وتلميذة” ينتهي بإعتقال 4 أشخاص بشتوكة

2022-06-21 / 17:03
Photo of بايتاس: مندوبية السجون تشتغل على نظام تصنيف السجناء

بايتاس: مندوبية السجون تشتغل على نظام تصنيف السجناء

2022-06-21 / 16:28
Photo of بايتاس: المؤسسات السجنية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ

بايتاس: المؤسسات السجنية تعاني من ظاهرة الاكتظاظ

2022-06-21 / 16:10
Photo of “أونسا” يشدد مراقبة النباتات المستوردة لتفادي دخول بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا”

“أونسا” يشدد مراقبة النباتات المستوردة لتفادي دخول بكتيريا “كزيليلا…

2022-06-21 / 14:57
Photo of انهيار صخري جديد يعيق حركة السير لساعات بممر تيشكا

انهيار صخري جديد يعيق حركة السير لساعات بممر تيشكا

2022-06-21 / 14:18
Photo of مكافحة التلوث البحري: تنظيم تمرين “SIMULEX-22” في عرض ساحل المحمدية

مكافحة التلوث البحري: تنظيم تمرين “SIMULEX-22” في عرض ساحل…

2022-06-21 / 13:43
Photo of لاستقبال مغاربة العالم.. “الأطوروت” توقف أشغال الطرق

لاستقبال مغاربة العالم.. “الأطوروت” توقف أشغال الطرق

2022-06-21 / 12:50
Photo of ظهر كنيزك في البداية ..بقايا صاروخ صيني تمر فوق سماء شمال المغرب ومواطنون يوثقون المشهد

ظهر كنيزك في البداية ..بقايا صاروخ صيني تمر فوق…

2022-06-21 / 12:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق