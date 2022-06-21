ناقشا آفاق التعاون بين البلدين.. لفتيت يجتمع بنظيرته الإسرائيلية

هبة بريس

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع عمل مع نظيرته الإسرائيلية، أيليت شاكيد، حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، الموقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في دجنبر 2020. كما يعكس التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين.

وشكل اجتماع العمل، يضيف المصدر، مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان، بهذا الخصوص، يضيف البلاغ، أهمية تطوير آليات للتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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