السينما والدبلوماسية الموازية محور الدورة القادمة لمهرجان الأرز العالمي بافران أزارو

2022-06-20 / 13:28
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نجلاء مزيان

في إطار فعاليات الدورة  23 لمهرجان الارز العالمي للفيلم القصير المرتقب تنظيمها بين الفترة الممتدة من 25 إلى 28 غشت 2022 بمدينتي ازرو و إفران.

كشف مدير المهرجان أن هذه الدورة ترتكز على الثقافة الناعمة التي تهدف إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية في مقدمتها الصحراء المغربية من خلال تسليط الأضواء عليها عبر مجموعة من الافلام المغربية منها تندوف، قصة مكلومين، الأقسام الاحمر، والمسيرة الخضراء وغيرهم…

و كذا الترويج للافلام التى تهدف إلى التنمية السياحية وقضايا حقوق الإنسان والمرأة، ما سيناقش في المنتدى الفكري بحضور نقاد سينمائيين ومنتجي افلام الباحثين.

و ستعرف الدورة كذلك تكريم مجموعة من الوجوه السينمائية سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالإضافة إلى تنظيم مسابقتين الأولى للافلام العالمية مسابقة الارز الذهبي والثانية لكتابة السيناريو، و كذا مختبرات تكوينية مثل الماستر كلاص. 

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