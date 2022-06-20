مراكش تحتضن “المؤتمر الإفريقي الأول لأمراض الدواجن لعام 2022

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنظم الجمعية المغربية لأمراض الدواجن مع الجمعية البيطرية العالمية لأمراض الدواجن، وبتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومساهمة منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية، المؤتمر الإفريقي الأول لأمراض الدواجن – مؤتمر إفريقيا 2022- خلال الفترة ما بين 23 و25 يونيو بمدينة مراكش.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار تعزيز المملكة المغربية لالتزاماتها اتجاه الدول الإفريقية، حيث تنخرط بشكل قوي في مبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، المعروفة بـ(مبادرة AAA)، لا سيما في قطاع الدواجن.

إن احتضان المغرب لهذا الملتقى الدولي الهام، والذي اختير له موضوع “انفلونزا الطيور، تهديد لإنتاج الدواجن والتبادل التجاري في إفريقيا”، يؤشر على أن المغرب يتوفر على المؤهلات والإمكانيات الضرورية ليضطلع بدور بارز على الصعيد الإفريقي في هذا المجال.

وسيشكل المؤتمر فرصة مواتية للمشاركين الأفارقة من أجل بلورة استراتيجيات مشتركة لمحاربة الأمراض المعدية ذات الأثر الاقتصادي ومناسبة لتكثيف علاقات التعاون بين مختلف الجامعات والمؤسسات الإفريقية في مجالات البحث العلمي ذات الصلة.

وسيعرف الملتقى حضور ما يزيد عن 600 مشارك، ينتمون ل 40 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول أخرى، يمثلون عددا من المؤسسات والمخابر الصيدلانية. كما سيعرف مشاركة عدد من الخبراء والباحثين ذوي الصيت العالمي بالإضافة لأخصائيين من المغرب للمساهمة في إثراء النقاش حول موضوع المؤتمر.

كما سيتناول المؤتمر، الذي يصادف تنظيمه الذكرى 25 لتأسيس الجمعية المغربية لأمراض الدواجن، عددا من المحاور المتمثلة أساسا في الوقاية والأمن البيولوجي والإنتاج والسلامة الصحية لمنتوجات الدواجن، فضلا عن التطرق للأوضاع الحالية المرتبطة بالصعوبات التي تعرفها الأسواق خصوصا تلك التي تهم المواد الخامة ومستلزمات الإنتاج على المستوى العالمي.

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