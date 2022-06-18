مخيمات تندوف بالجزائر

منظمة صحراوية تندد بحالات الاختفاء القسري بمخيمات تندوف

2022-06-18 / 20:08
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هبة بريس - متابعة

نددت رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، المعدلة محمد سالم الكوري، بجنيف، بحالات الاختفاء القسري والانتهاكات التي ترتكبتها مليشيات “البوليساريو” في المخيمات المذكورة، مؤكدة المسؤولية الكاملة للدولة الجزائرية عن كل هذه الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
وجاءت مداخلة الناشطة الصحراوية عَلَى هامش الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، حيث أدانت المعدلة محمد سالم الكوري، ابنة أحد ضحايا الاختفاء القسري بمخيمات تندوف في جنوب الجزائر.

كما نددت بالإفلات من العقاب الذي يحظى به الجلادون ومرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال الاختطاف في معسكرات انفصاليي “البوليساريو”.

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