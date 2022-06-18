مصدر من “لارام” يوضح سبب إلغاء حجوزات المغاربة القادمين من روسيا

هبة بريس-ادريس بيكلم

تفاجأ عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بدولة روسيا الإتحادية والراغبين في قضاء الصيف مع عائلاتهم بالمغرب، برسائل توصلوا بها من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية تخبرهم بإلغاء حجوزاتهم التي كانوا قد حجزوها من قبل.

وحسب مصادر هبة بريس فإن عدد من الطلبة المغاربة بروسيا تلقوا “إيميلات” من شركة الخطوط الملكية تخبرهم بالغاء الرحلات التي كانو قد حجزوا تذاكر السفر على متنها والتي ستقلهم للمغرب، في الأسابيع المقبلة، دون الإدلاء بتوضيحات أو أسباب ذلك.

وفي عذا الصدد أوضح مصدر مطلع من داخل الشركة، فإن أسباب إلغاء تذاكر السفر إلى المغرب على متن رحلاتها، بعدما وسلق طرحها للبيع، يعود لمشاكل مترتبة عن تداعيات حالة حظر الطيران التي طبقتها عدد من الدول الأوربية على روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف ذات المصدر في حديث لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، على أن شركات التأمين العالمية ترفض التأمين على الرحلات الجوية المتجهة أو القادمة من روسيا، ما يجعل القيام بتسيير رحلات جوية إلى هذا البلد صعبا وغير ممكن، ولذلك فإن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وأمام هذا الوضع قررت إلغاء هذه الرحلات.

ولفت المتحدث إلى أن “لارام” منفتحة على الحوار مع زبنائها الذين تضرروا من هذ الوضع، وعليهم التوجه لمكاتب الشركة في روسيا ونقاش البدائل المتاحة، مشددا على أن ظروف الحرب والحضر والعقوبات هي التي أدت إلى هذا الوضع.

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