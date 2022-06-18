اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2022”

هبة بريس

في إطار تنظيم تمرين “الأسد الأفريقي 2022″، اختتمت أمس الجمعة الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية، وفق ما أفاد به بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأوضح البلاغ أن هذه التكوينات التي نظمت بمجمّع القيادة العامة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 يونيو الجاري، اختتمت بحفل توزيع الشواهد على المشاركين من مختلف الجنسيات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التكوينات همّت مختلف المجالات والجوانب ذات الصلة بتمرين “الأسد الإفريقي” الذي سينظم خلال الفترة ما بين 20 يونيو و فاتح يوليوز 2022 على مستوى مناطق أكادير، بنجرير ، القنيطرة ، المحبس، وتارودانت وطانطان، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية، و والتخطيط الطبي، والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات.

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