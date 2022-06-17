بيدرو سانشيز

مجلة فرنسية: الجزائر ماضية في محاولة ليّ ذراع بيدرو سانشيز‎‎

2022-06-17 / 18:53
0
هبة بريس _ الرباط

قالت مجلة ‘‘لوكوروييه إنترناسيونال’’ الفرنسية ان الجزائر تحاول محاصرة اوروبا بعد رفع صوتها ضد مدريد، وهو الامر الذي اعتبرته المجلة ” مخاطرةً بالمساس بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”

وأضافت المجلة أن الجزائر التي قدمت نفسها مؤخرا كبديل موثوق للغاز الروسي لأوروبا، تشهد علاقاتها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تدهورا كبيرا.

ونقطة انطلاق هذا التوتر بين الجزائر وإسبانيا، كانت غداة إعلان مدريد عن دعمها خطة المغرب في منح الحكم الذاتي للصحراء وهو موقف أثار حفيظة السلطة الجزائرية، لدرجة أنها قررت تعليق ‘‘معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون’’ عمرها عشرين عاما تقريبا.

ومضت المجلة الفرنسية قائلة إنه وبشكل واضح، ورغم النبرة الأوروبية الحادة، فإن الجزائر تعتزم مواصلة الضغط على إسبانيا،

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد فراغ خزينته المالية..تبون يستجدي فنزويلا لدعم البوليساريو

بعد فراغ خزينته المالية..تبون يستجدي فنزويلا لدعم البوليساريو

2022-06-17 / 21:20
Photo of مجلس حكماء المسلمين يدعم جهود المفوضية الإفريقية فى تعزيز السلم

مجلس حكماء المسلمين يدعم جهود المفوضية الإفريقية فى تعزيز…

2022-06-17 / 21:07
Photo of الرئيس الموريتاني يتمنى الشفاء العاجل للملك محمد السادس

الرئيس الموريتاني يتمنى الشفاء العاجل للملك محمد السادس

2022-06-17 / 19:50
Photo of ” كلاش ” موريتاني للجزائر ..مرحبا بصداقة إسبانيا والتعاون معها

” كلاش ” موريتاني للجزائر ..مرحبا بصداقة إسبانيا والتعاون…

2022-06-17 / 19:23
Photo of إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمركز شمال-جنوب

إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمركز شمال-جنوب

2022-06-17 / 17:19
Photo of بوريطة يتباحث مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

بوريطة يتباحث مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة…

2022-06-17 / 15:42
Photo of اليونيسف.. دبلوماسي مغربي: الجزائر تنتهك أسس القانون الدولي

اليونيسف.. دبلوماسي مغربي: الجزائر تنتهك أسس القانون الدولي

2022-06-17 / 12:12
Photo of وزير الداخلية الإسباني: المغرب “جار استراتيجي وموثوق به”

وزير الداخلية الإسباني: المغرب “جار استراتيجي وموثوق به”

2022-06-17 / 11:52
Photo of أشادا بالروابط بين البلدين.. العلمي يستقبل وزير خارجية السعودية

أشادا بالروابط بين البلدين.. العلمي يستقبل وزير خارجية السعودية

2022-06-17 / 10:44
Photo of ميارة يعرب عن الدعم المغربي القوي لسيادة السعودية على أراضيها

ميارة يعرب عن الدعم المغربي القوي لسيادة السعودية على…

2022-06-17 / 09:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق