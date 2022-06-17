فضل شاكر يعود بأغنية جديدة “خلينا نعيش”

2022-06-17 / 11:01
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نجلاء مزيان

أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “خلينا نعيش”، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة ، ومكس وماستر خالد سند ، وإشراف عام اياد النقيب .

ولاقت الأغنية الجديدة صدى طيب، بعد الإعلان عنها عبر كافة الصفحات الرسمية للفنان فضل شاكر، لاسيما وان هذه الأغنية كما غيرها من الأغنيات التي قدمها تتحدث عن الحب وأشجانه بصوته المفعم بالعاطفة والإحساس.

وتحمل كلمات الأغنية طابعا عاطفيا ورومانسيا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان.

أغنية ” خلينا نعيش” تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على موقع” يوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.

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