ثاني أغنى رجل في مصر يشبه بوتين بهتلر

هبة بريس _ وكالات

شبه الملياردير المصري نجيب ساويرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “هتلر جديد” وذلك تعليقا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال ساويرس في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأميركية إن العالم يجب أن لا يهتم بمشاعر بوتين”، مشددا على ضرورة هزيمته في أوكرانيا “لأنه هتلر آخر في طور التكوين”.

وأضاف أن ما يجري في أوكرانيا هو “نفسه الذي دار في الحرب العالمية الثانية.. بدأ الأمر على هذا النحو، استرضينا هتلر من خلال إعطائه قطعة من تشيكوسلوفاكيا، ثم احتل بولندا وواصل واحتل كل شيء ولم يتوقف عند هذا الحد”.

وجاءت تصريحات ساويرس تعليقا على سؤال بشأن رأيه حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي التي دعا خلالها إلى عدم “إهانة” موسكو حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي في أوكرانيا.

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