وفد قطري رفيع المستوى في ضيافة المجلس الأعلى للحسابات

هبة بريس _ الرباطز

يقوم وفد من ديوان المحاسبة، برئاسة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة، بزيارة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

وذكر المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن زيارة الوفد القطري من أجل المشاركة في لقاء لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ميدان رقابة الأداء، تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس وديوان المحاسبة بدولة قطر في السابع من فبراير 2022 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الرقابي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يرمي إلى تبادل الخبرات في مجال رقابة الأداء من الجانبين النظري والتطبيقي، مع التركيز على المخاطر، وذلك بهدف تحسين وتطوير أساليب الرقابة العليا على المالية العامة ومنهجياتها على مستوى المؤسستين.

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