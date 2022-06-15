النيابة تطالب بالسجن 20 شهرا لبلاتيني وبلاتر

هبة بريس _ متابعة

طلب ممثلو الادعاء في محاكمة رئيس “الفيفا” السابق سيب بلاتر ونائب الرئيس ميشيل بلاتيني بتهمة الاحتيال الأربعاء عقوبة السجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري لصالح نجم كرة القدم السابق.

وطلب المدعي توماس هيلدبراند أيضا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا، أن يحكموا على بلاتيني بأن يدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعويضات بأكثر من 2.2 مليون فرنك سويسري (2.2 مليون دولار).

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليوز المقبل، في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات.

وينكر الاثنان ارتكاب أي احتيال وطلبا تهما أقل فيما يتعلق بدفع “الفيفا” 2 مليون دولار لبلاتيني في 2011.

ووقتها، كان بلاتيني رئيسا لـ”اليويفا” ونائبا لرئيس “الفيفا” وكان من المتوقع أن يخلف بلاتر، على الأرجح في 2015.

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