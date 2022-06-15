الصورة من الارشيف

النيابة تطالب بالسجن 20 شهرا لبلاتيني وبلاتر

2022-06-15 / 18:36
0
هبة بريس _ متابعة

طلب ممثلو الادعاء في محاكمة رئيس “الفيفا” السابق سيب بلاتر ونائب الرئيس ميشيل بلاتيني بتهمة الاحتيال الأربعاء عقوبة السجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري لصالح نجم كرة القدم السابق.

وطلب المدعي توماس هيلدبراند أيضا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا، أن يحكموا على بلاتيني بأن يدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعويضات بأكثر من 2.2 مليون فرنك سويسري (2.2 مليون دولار).

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليوز المقبل، في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات.

وينكر الاثنان ارتكاب أي احتيال وطلبا تهما أقل فيما يتعلق بدفع “الفيفا” 2 مليون دولار لبلاتيني في 2011.

ووقتها، كان بلاتيني رئيسا لـ”اليويفا” ونائبا لرئيس “الفيفا” وكان من المتوقع أن يخلف بلاتر، على الأرجح في 2015.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة أنتوني فاوتشي بفيروس كورونا

إصابة أنتوني فاوتشي بفيروس كورونا

2022-06-15 / 20:41
Photo of رئيس موريتانيا السابق ..دولة منحته اللجوء السياسي

رئيس موريتانيا السابق ..دولة منحته اللجوء السياسي

2022-06-15 / 18:57
Photo of بعد 27 عاما.. مايكروسوفت توقف صفحة “إنترنت إكسبلورر” إلى الأبد

بعد 27 عاما.. مايكروسوفت توقف صفحة “إنترنت إكسبلورر” إلى…

2022-06-15 / 17:50
Photo of سويسرا.. المدعي العام يطالب بسجن بلاتيني وبلاتر

سويسرا.. المدعي العام يطالب بسجن بلاتيني وبلاتر

2022-06-15 / 13:54
Photo of أردوغان: موقفنا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أردوغان: موقفنا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى…

2022-06-15 / 13:02
Photo of مصرع شخصين في حريق للغابات بالجزائر

مصرع شخصين في حريق للغابات بالجزائر

2022-06-15 / 11:56
Photo of بعد 5 أيام.. السلطات الهندية تنجح بإنقاذ طفل سقط في بئر عميق

بعد 5 أيام.. السلطات الهندية تنجح بإنقاذ طفل سقط…

2022-06-15 / 10:23
Photo of وفاة مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى.. الأمم المتحدة: “ماتا غرقا”

وفاة مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى.. الأمم…

2022-06-15 / 10:07
Photo of جنيف..34 دولة تجدد موقفها حول قضية الصحراء المغربية

جنيف..34 دولة تجدد موقفها حول قضية الصحراء المغربية

2022-06-14 / 23:23
Photo of التضخم في السويد يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1991

التضخم في السويد يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1991

2022-06-14 / 22:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق