فاس.. دورة استثنائية بجماعة زواغة تغيب عنها المعارضة

هبة بريس _ فاس

لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية لشهر يونيو 2022, بجماعة زواغة اليوم الثلاثاء 14يونيو الجاري، لتغيب عنها المعارضة وكان من المقرر أن تحصر الدورة العادية فيما يلي:

_ تقرير إخباري حول أنشطة مجلس مقاطعة زواغة بين الدورتين.

_ تقارير اللجن الدائمة .

_ التهيئ بالاحتفال الأعياد الوطنية المجيدة ، عيد العرش، ذكرى ثورة الملك والشعب ،عيد الشباب وعيد المسيرة الخضراء.

_ التدابير الواجب اتخاذها لاستقبال موسم الصيف على مستوى قطاعة النظافة و البيئة والانارة وحفظ الصحة.

_ مقترح إعادة دور الصفيح المتواجدة بتراب مقاطعة زواغة .

_ مقترح فتح الطرق بتراب المقاطعة .

_ إعادة برمجة الفائض من حساب النفقات عن سنة 2021 لسنة 2022, كلها نقط تهم ساكنة زواغة لتبقى المعارضة تتحمل المسؤولية حسب متحدث ل” هبة بريس ” أثناء الدورة الملغاة لا تستجيب لتطلعات هموم ساكنة المنطقة، فيما الرئيس و نوابه لا ذنب عليهم حضروا للدورة بكل عزم بتمرير النقط المدرجة في جدول الاعمال للدورة العادية .

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