فاس.. دورة استثنائية بجماعة زواغة تغيب عنها المعارضة
لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية لشهر يونيو 2022, بجماعة زواغة اليوم الثلاثاء 14يونيو الجاري، لتغيب عنها المعارضة وكان من المقرر أن تحصر الدورة العادية فيما يلي:
_ تقرير إخباري حول أنشطة مجلس مقاطعة زواغة بين الدورتين.
_ تقارير اللجن الدائمة .
_ التهيئ بالاحتفال الأعياد الوطنية المجيدة ، عيد العرش، ذكرى ثورة الملك والشعب ،عيد الشباب وعيد المسيرة الخضراء.
_ التدابير الواجب اتخاذها لاستقبال موسم الصيف على مستوى قطاعة النظافة و البيئة والانارة وحفظ الصحة.
_ مقترح إعادة دور الصفيح المتواجدة بتراب مقاطعة زواغة .
_ مقترح فتح الطرق بتراب المقاطعة .
_ إعادة برمجة الفائض من حساب النفقات عن سنة 2021 لسنة 2022, كلها نقط تهم ساكنة زواغة لتبقى المعارضة تتحمل المسؤولية حسب متحدث ل” هبة بريس ” أثناء الدورة الملغاة لا تستجيب لتطلعات هموم ساكنة المنطقة، فيما الرئيس و نوابه لا ذنب عليهم حضروا للدورة بكل عزم بتمرير النقط المدرجة في جدول الاعمال للدورة العادية .