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وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا يجدد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي

2022-06-14 / 10:15
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هبة بريس

جدد وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، الإثنين 13 يونيو أمام أعضاء لجنة الـ24 للأمم المتحدة، التأكيد على دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا “واقعيا وذا مصداقية وجادا” للتوصل إلى حل لقضية الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأكد رئيس الدبلوماسية الغواتيمالية، خلال اجتماع لجنة الـ24 في نيويورك، أن “غواتيمالا تغتنم هذه الفرصة لتجدد التأكيد على دعمها لجهود المملكة المغربية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

كما أشار بوكارو فلوريس إلى أن بلاده تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “أساسا واقعيا وذي مصداقية وجادا” للتوصل إلى حل قائم على التفاوض بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية”.

كما شدد المسؤول الغواتيمالي على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تعد “ضرورية” لساكنة الصحراء المغربية ولاستقرار وأمن وتكامل المنطقة المغاربية.

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