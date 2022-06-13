كاتبة الدولة الإسبانية: “دعم الحكم الذاتي في الصحراء يتماشى و احترام القانون الدولي”

2022-06-13 / 23:37
0

هبة بريس

أكدت كاتبة الدولة الاسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية أنجيليس مورينو باو، اليوم الإثنين، أن دعم الحكومة الإسبانية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء يشكل موقفا “متماسكا ويحترم القانون الدولي”.

وقالت أنجيليس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، إنه من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا النزاع، تبنت إسبانيا “موقفا يتسق مع القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ويحترم بشكل تام القانون الدولي”.

وشددت المسؤولة الإسبانية على أن “الحكومة الإسبانية تدافع عن موقف يندرج ضمن مبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها”، مسجلة أن هذا الموقف ينبع، أيضا، من رغبة إسبانيا في المساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وأبرزت أن “تعزيز الاستقرار في جوارنا المباشر في البحر الأبيض المتوسط والساحل يشكل إحدى أولويات هذه الحكومة في سياق جيو-سياسي يتسم بالتقلب وعدم اليقين، لافتة إلى أن أمن الضفة الجنوبية يشكل أولوية بالنسبة لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي.

وسجلت أنجيليس أن تسوية نزاع الصحراء، الذي استمر قرابة نصف قرن، تتطلب جهدا حازما من المجتمع الدولي وسيسمح باستئناف مسار تكامل إقليمي أكبر، مما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويقود إلى مزيد من الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميارة: “لن نسمح لأي كان بالتخلويض في مؤسسات حزب الاستقلال”

ميارة: “لن نسمح لأي كان بالتخلويض في مؤسسات حزب…

2022-06-13 / 22:36
Photo of الرباط تحتضن ورشة تكوينية متخصصة لملاحظي الانتخابات في إفريقيا

الرباط تحتضن ورشة تكوينية متخصصة لملاحظي الانتخابات في إفريقيا

2022-06-13 / 22:07
Photo of أخنوش: “الحكومة تعكف على تنزيل التزام طبيب الأسرة”

أخنوش: “الحكومة تعكف على تنزيل التزام طبيب الأسرة”

2022-06-13 / 18:22
Photo of أوزين يطالب وزارة إصلاح الإدارة بفتح تحقيق حول الموظفين الأشباح

أوزين يطالب وزارة إصلاح الإدارة بفتح تحقيق حول الموظفين…

2022-06-13 / 18:11
Photo of محلل سياسي : الجزائر تغرق في هاوية انحلال نظام الحكم

محلل سياسي : الجزائر تغرق في هاوية انحلال نظام…

2022-06-13 / 17:34
Photo of فتاح تدعو إلى إحداث لجنة فرعية ملحقة بلجنة وزراء المالية الـ15

فتاح تدعو إلى إحداث لجنة فرعية ملحقة بلجنة وزراء…

2022-06-13 / 16:28
Photo of المغرب راكم تجربة معترف بها في” الديمقراطية الانتخابية” و”الحكامة السياسية”

المغرب راكم تجربة معترف بها في” الديمقراطية الانتخابية” و”الحكامة…

2022-06-13 / 15:27
Photo of البوليساريو.. الساعة الأخيرة

البوليساريو.. الساعة الأخيرة

2022-06-13 / 15:05
Photo of بودريقة: لا نتحجج بالتماسيح والعفاريت ولا نبحث عن الأعذار

بودريقة: لا نتحجج بالتماسيح والعفاريت ولا نبحث عن الأعذار

2022-06-13 / 10:46
Photo of وزيرة الاقتصاد الإسبانية: الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع روسيا

وزيرة الاقتصاد الإسبانية: الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع…

2022-06-13 / 09:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق