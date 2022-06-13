ميارة: “لن نسمح لأي كان بالتخلويض في مؤسسات حزب الاستقلال”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد النعم ميارة القيادي البارز بحزب الاستقلال و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مجلس المستشارين أن الاستقلاليين لن يسمحوا أبدا لأي كان بالعبث و التشويش على مؤسسات الحزب.
و أوضح ميارة خلال مداخلة له على هامش استضافته من لدن مؤسسة الفقيه التطواني بأن أعضاء و قادة حزب الميزان لن يسمحوا لأي كان بالمس بمؤسسات الحزب و التي تتمثل في اللجنة التنفذية واللجنة المركزية والمجلس الوطني و المؤتمر الوطني والتنظيمات الشبابية والنسائية.
و اعتبر النعم ميارة أن ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تعديلات النظام الأساسي للحزب مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء هذا الأمر و الغاية التي تريدها من “التخلويض” و التشويش على الحزب.
و أضاف ميارة بأنه يجب على الاستقلاليين كافة الحيطة من بعض المشوشين الذين يبحثون عن السوء للحزب، معتبرا أن قيادة الحزب ومؤسساته خط أحمر.
تعليق واحد
كلنا أمل في عودة الاستقلاليين لإصلاح منظومة التعليم ببلادنا. الحزب الوحيد الذي يملك مفاتيح النهوض بجهازنا التربوي. نتمنى صادقين أن يصلحوا ما أفسدته “حكومة” تجار الدين