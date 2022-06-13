ميارة: “لن نسمح لأي كان بالتخلويض في مؤسسات حزب الاستقلال”

2022-06-13 / 22:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد النعم ميارة القيادي البارز بحزب الاستقلال و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مجلس المستشارين أن الاستقلاليين لن يسمحوا أبدا لأي كان بالعبث و التشويش على مؤسسات الحزب.

و أوضح ميارة خلال مداخلة له على هامش استضافته من لدن مؤسسة الفقيه التطواني بأن أعضاء و قادة حزب الميزان لن يسمحوا لأي كان بالمس بمؤسسات الحزب و التي تتمثل في اللجنة التنفذية واللجنة المركزية والمجلس الوطني و المؤتمر الوطني والتنظيمات الشبابية والنسائية.

و اعتبر النعم ميارة أن ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تعديلات النظام الأساسي للحزب مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء هذا الأمر و الغاية التي تريدها من “التخلويض” و التشويش على الحزب.

و أضاف ميارة بأنه يجب على الاستقلاليين كافة الحيطة من بعض المشوشين الذين يبحثون عن السوء للحزب، معتبرا أن قيادة الحزب ومؤسساته خط أحمر.

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تعليق واحد

  1. كلنا أمل في عودة الاستقلاليين لإصلاح منظومة التعليم ببلادنا. الحزب الوحيد الذي يملك مفاتيح النهوض بجهازنا التربوي. نتمنى صادقين أن يصلحوا ما أفسدته “حكومة” تجار الدين

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