الرباط تحتضن ورشة تكوينية متخصصة لملاحظي الانتخابات في إفريقيا

2022-06-13 / 22:07
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هبة بريس

انطلقت، بالرباط أشغال ورشة تكوينية متخصصة لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، حبث يروم هذا البرنامج التكويني، الذي تنظمه لأول مرة دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، الإسهام بشكل فعال في تقوية قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقي، لاسيما في ما يتصل بمحاور الحكامة السياسية والديمقراطية الانتخابية.

وتتوخى الورشة كذلك تعزيز عملية ملاحظة الانتخابات وتتبعها، من حيث هي أداة محورية لإرساء الثقة والشرعية والمصداقية في العملية الانتخابية، وكذا لصياغة توصيات تجويد النظام الانتخابي.

و ألقى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كلمة في افتتاح أشغال هذه الورشة مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

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