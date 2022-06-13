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سطات..الإطاحة ببائع متجول يروج أجهزة الكترونية للغش في الامتحانات

2022-06-13 / 17:13
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مصالح الأمن بسطات تمكنت اليوم الاثنين من توقيف بائع متجول يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية، أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ستة أجهزة من نوع “Vip Pro” وسماعات لاسلكية دقيقة، علاوة على 17 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية.

هذا وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستخدام في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

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