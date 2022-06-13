ناصر بوريطة

المغرب راكم تجربة معترف بها في” الديمقراطية الانتخابية” و”الحكامة السياسية”

2022-06-13 / 15:27
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، أن ملاحظة الانتخابات ومتابعتها ينبغي أن تشكلا جزء أساسيا في العمليات الديمقراطية والانتخابية بإفريقيا، مشيرا إلى أن هذا هو الدور الرئيس الذي يجب أن يضطلع به ملاحظو الانتخابات.

وقال بوريطة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ورشة تكوينية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، إن المغرب راكم ، مع مرور السنوات، تجربة معترفا بها عالميا في ما يتعلق بالديمقراطية الانتخابية والحكامة السياسية، مبرزا أن المملكة، بفضل الجهود الدؤوبة المبذولة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.

وتابع الوزير، الذي افتتح هذه الورشة الأولى من نوعها مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكول أديوي، الذي شارك من خلال مداخلة مسجلة تم بثها عبر تقنية الفيديو، “تفخر المملكة بأنها ملاذ سلام واستقرار، ودولة الحق والقانون ذات أسس ديمقراطية راسخة للغاية ” .

وأكد بوريطة أن تفرد التجربة المغربية على المستوى الإقليمي كانت وما تزال مصدر إلهام على المستوى القاري والدولي، مذكرا بأن المغرب قد نظم أزيد من أربعين استحقاقا انتخابيا واستفتاء.

كما أكد الوزير أن جلالة الملك ملتزم بجعل تعزيز حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية قضيته الأساسية ومبدأ أساسيا للحياة اليومية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير والمبادرات والأوراش التي تهدف إلى إرساء دولة الحق والقانون

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