درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء
هبة بريس _ و م ع
– مليلية المحتلة 20 …..31
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الثلاثاء ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
– وجدة 23…………….41
– بوعرفة 24…………..37
– الحسيمة 20………. 30
– تطوان 18 …………….34
– سبتة المحتلة 17……30
– مليلية المحتلة 20 …..31
– طنجة 21……………..38
– القنيطرة 20…………..34
– الرباط 20………………29
– الدار البيضاء 19 ……….26
– الجديدة 20……………26
– سطات 21…………….39
– أسفي 19…………….28
– خريبكة 23…………… 40
– بني ملال 27…………42
– مراكش 26……………42
– مكناس 25……………43
– فاس 25………………42
– إفران 17………………32
– تاونات 25 ……………42
– الرشيدية 28…………39
– ورزازات 25……………38
– أكادير 16…………….24
– الصويرة 16…………..25
– العيون 19…………….29
– السمارة 20…………..39
– الداخلة 18……………23
– أوسرد 25……………..42
– لكويرة 19 …………….
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