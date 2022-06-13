درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء

2022-06-13 / 12:50
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هبة بريس _ و م ع

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الثلاثاء ، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

– وجدة 23…………….41

– بوعرفة 24…………..37

– الحسيمة 20………. 30

– تطوان 18 …………….34

– سبتة المحتلة 17……30

– مليلية المحتلة 20 …..31
– طنجة 21……………..38

– القنيطرة 20…………..34

– الرباط 20………………29

– الدار البيضاء 19 ……….26

– الجديدة 20……………26

– سطات 21…………….39

– أسفي 19…………….28

– خريبكة 23…………… 40

– بني ملال 27…………42

– مراكش 26……………42

– مكناس 25……………43

– فاس 25………………42

– إفران 17………………32

– تاونات 25 ……………42

– الرشيدية 28…………39

– ورزازات 25……………38

– أكادير 16…………….24

– الصويرة 16…………..25

– العيون 19…………….29

– السمارة 20…………..39

– الداخلة 18……………23

– أوسرد 25……………..42

– لكويرة 19 …………….

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