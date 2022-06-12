تنديد ضد أشكال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف من جنيف

هبة بريس - الرباط

دعا المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لمختلف أشكال استغلال الأطفال من قبل ميليشيات انفصاليي “البوليساريو” في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري.

و بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، أكد المرصد من جنيف مسؤولية الجزائر الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة والخطيرة التي يرتكبها الانفصاليون بحق سكان تندوف.

ويفاقم تجنيد الأطفال، الذي تمارسه “البوليساريو” بمخيمات تندوف بدعم من الجزائر، حالة عدم الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل كما دعت منظمات حقوقية البلد المضيف تحمل كامل مسؤوليته الدولية غير القابلة للتقادم، لا سيما في ما يتعلق بأمن وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيه.

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