لشكر يهاجم بنكيران: لسانكم أصبح لينا مع الحكومة وفظّا مع المعارضة(فيديو)

هبة بريس - الرباط

هاجم ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام عبد الإله بنكيران الأمين العام ، متهما البيجيدي “بالمتاجرة في الدين باسم السياسة ”

وأضاف لشكر في معرض حديثه أمام نساء الاتحاد الاشتراكي اليوم الأحد بالرباط ، أن حزب العدالة والتنمية هدفهم مزدوجا إيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال ” وخصوصا في جانب التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، لأن هذا الأفق هو النقيض لمشاريعهم القائمة على استدامة النموذج الباطرياركي، والثاني إرباك حكومة التناوب التوافقي، التي كانت قد شرعت في مجموعة من المشاريع التي كانت تهدد مصالح مركبات الفساد والريع، عبر افتعال انقسام مجتمعي”.

وهاجم لشكر بنكيران بالقول :” ان لسان الامين العام لحزب العدالة والتنمية اصبح لينا مع الحكومة وفظا مع المعارضة ”

ووجه لشكر اصابح الاتهام للبيجيدي “بضرب تجربة التناوب التوافقي وهي الحكومة التي كانت لها شرعيات لم تكتسبتها أي حكومة سابقة أو لاحقة، رغم أنها منبثقة من دستور كانت به قيود كثيرة: شرعية انتخابية، وشرعية سياسية باعتبارها نتاج مسار حوالي عشر سنوات من المفاوضات حول الانتقال الديموقراطي، وشرعية شعبية كان ينطق بها لسان الشارع الذي عقد عليها آمالا كثيرة”.

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