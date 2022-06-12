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تونس ..اعتقال صحافي “شبّه الأوضاع” بالأيام الأخيرة لنظام بن علي

2022-06-12 / 18:37
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هبة بريس - وكالات

أوقف صحافي تونسي من جانب القضاء العسكري الذي فتح تحقيقاً بعد تصريحات أدلى بها لقناة عربية عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد محاميه سمير بن عمر لوكالة فرانس برس.

وفتحت النيابة العسكرية تحقيقاً قضائياً بحق صالح عطية، الصحافي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها الجمعة لقناة الجزيرة القطرية، بحسب بن عمر.

وقال الصحافي إن الرئيس قيس سعيد “طلب رسمياً من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل” الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران/يونيو.

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