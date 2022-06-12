عودة للزعامة السياسية ..شباط يعلن تأسيس “التكتل من أجل الديمقراطية “

هبة بريس - الرباط

أعلن حميد شباط، اليوم الاحد من الدار البيضاء عن تاسيس حزب جديد يحمل اسم “التكتل كن اجل الديمقراطية ” وذلك خلال المؤتمر التأسيسي الذي نظم تحت شعار: “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية، في أفق تعاقد اجتماعي جديد‎‎”.

وانتخب زهير أصدور رئيسا له بالإجماع، وحضر هذا المؤتمر، عدد من المؤتمرات والمؤتمرين يمثلون مختلف جهات المغرب.

جدير بالذكر أن شباط كان قد غادر سفينة حزب الاستقلال أسابيع قليلة قبل انتخابات 9 شتنبر من السنة الماضية، قبل أن يلتحق بجبهة القوى الديمقراطية، حيث خاض غمار الانتخابات بشعار “الزيتونة ”

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