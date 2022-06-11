بلينكن : “حوار طنجة ” يقوي جسور التفاهم بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي

2022-06-11 / 19:05
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هبة بريس - متابعة

نوه كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، بجهود المغرب في ارساء دعائم الحوار والتعايش بين الثقافات ومهتلف الديانات ، ومكافحة العنصرية والكراهية .

وقال بلنكين، في كلمة مسجلة بثت في الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي “حوار طنجة”، الذي ينظمه مشروع “علاء الدين” بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومنظمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، ان حوار طنجة حول الاديان يساهم في تقوية جسور التفاهم لين الولايات المتحدة الامريكية والعالم الاسلامي .

واعتبر بلينكن أن من شأن علاقات وطيدة بين الغرب والعالم الإسلامي أن تكون قوة فاعلة في تحقيق تغيير إيجابي، مضيفا أنها تشكل أساسا “يمكن العمل عليه معا لحل مجموعة من القضايا الملحة بالمنطقة، على غرار حفظ السلام في مناطق النزاعات وتعزيز الفرص الاقتصادية من أجل توطيد الحريات للشعوب من مختلف الأديان.

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