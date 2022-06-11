رئيسة مجلس الشيوخ: المغرب يشكل بوابة المكسيك إلى القارة الافريقية

2022-06-11 / 09:16
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هبة بريس

أكدت رئيسة مجلس الشيوخ بالمكسيك، أولغا سانتشيز كورديرو ، أن المغرب يشكل بوابة المكسيك الى القارة الافريقية ، مضيفة أن بلادها تولي “أهمية كبيرة” لتعاونها مع المملكة.

وقالت المسؤولة المكسيكية، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “المغرب يمثل بالنسبة لنا بوابة لولوج القارة الأفريقية وأن المكسيك أيضا بالنسبة للمملكة تشكل بوابة ليس فقط لأمريكا الشمالية ولكن أيضا لأمريكا اللاتينية”.

كما أشارت كورديرو ، التي كانت مرفوقة برئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المكسيكي، هيكتور فاسكونسيلوس ، إلى أن مباحثاتها مع بوريطة كانت فرصة لمناقشة جدول الأعمال الثنائي ، مشيرة إلى أن البلدين يلعبان دورا رئيسيا في محفل الأمم.

من جهته ، أكد فاسكونسيلوس أن المباحثات مع بوريطة شكلت مناسبة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.

وقال، في هذا الاطار، “نرحب بالحوار العميق للغاية الذي أجريناه مع السيد بوريطة. لقد ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية في اطار الاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وتقوم رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي بزيارة للمغرب في الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجاري بدعوة من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

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