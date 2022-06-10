السيد أنتوني بلينكن

بلينكن يشيد بجهود المغرب في مكافحة العنصرية والتعصب

2022-06-10 / 21:42
0
هبة بريس _ الرباط

أشاد كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بجهود المغرب ومشروع “علاء الدين” في بناء الجسور بين الثقافات ومكافحة العنصرية والتعصب.

وأعرب بلنكين، في كلمة مسجلة بثت في الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي “حوار طنجة”، الذي ينظمه مشروع “علاء الدين” بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومنظمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، عن ثنائه على الحكومة الحكومة المغربية ومشروع “علاء الدين”، في “بناء الجسور بين الثقافات ومكافحة كل أشكال العنصرية والتعصب”.

وأشار كاتب الدولة الأمريكي إلى أهمية “حوار طنجة” ودوره في تعميق التفاهم بين الغرب، بما فيه الولايات المتحدة، وبلدان العالم الإسلامي.

وأبرز بلينكن أن من شأن علاقات وطيدة بين الغرب والعالم الإسلامي أن تكون قوة فاعلة في تحقيق تغيير إيجابي، مضيفا أنها تشكل أساسا “يمكن العمل عليه معا لحل مجموعة من القضايا الملحة بالمنطقة، على غرار حفظ السلام في مناطق النزاعات وتعزيز الفرص الاقتصادية من أجل توطيد الحريات للشعوب من مختلف الأديان، ومواجهة التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية بما فيها انعدام الأمن المائي والغذائي.

ودعا إلى العمل على برامج وسياسات من شأنها تحقيق التقدم المشترك، مؤكدا على وجود الكثير من القواسم المشتركة، أبرزها الرغبة في بناء عالم أكثر سلاما ورفاها وحرية وأمنا لفائدة الأجيال القادمة.

يذكر أن المغرب من البلدان المؤسسة لمنظمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة سنة 2005، ولمشروع “علاء الدين” الذي تم إطلاقه سنة 2009.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميارة يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ بالمكسيك

ميارة يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ بالمكسيك

2022-06-10 / 22:32
Photo of بوريطة : ينبغي أن يكون الدين حصنا منيعا ضد التطرف

بوريطة : ينبغي أن يكون الدين حصنا منيعا ضد…

2022-06-10 / 21:50
Photo of محمد غياث.. حضور النساء في المناصب العليا لم ترق بعد إلى المستويات المرجوة

محمد غياث.. حضور النساء في المناصب العليا لم ترق…

2022-06-10 / 20:56
Photo of ألباريس..نطمح لعلاقات جيدة مع الجزائر لكن في ظل ” الاحترام المتبادل “

ألباريس..نطمح لعلاقات جيدة مع الجزائر لكن في ظل ”…

2022-06-10 / 18:12
Photo of المغرب يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأروبي

المغرب يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقي والاتحاد…

2022-06-10 / 16:09
Photo of أزولاي: المغرب موطن تعايش تجسده القيادة الروحية للملك محمد السادس

أزولاي: المغرب موطن تعايش تجسده القيادة الروحية للملك محمد…

2022-06-10 / 15:42
Photo of العلمي يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية ووزير المالية الهنغاريين

العلمي يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية ووزير المالية الهنغاريين

2022-06-10 / 15:40
Photo of انطلاق فعاليات ملتقى “حوار طنجة ” حول الأديان (صور)

انطلاق فعاليات ملتقى “حوار طنجة ” حول الأديان (صور)

2022-06-10 / 13:31
Photo of الملك ل”الرئيس البرتغالي”: نعتز بالمستوى المتميز الذي تشهده علاقاتنا

الملك ل”الرئيس البرتغالي”: نعتز بالمستوى المتميز الذي تشهده علاقاتنا

2022-06-10 / 12:46
Photo of الفريق الحركي يقترح على الحكومة إحداث وكالة لتدبير مخزون المواد الغذائية

الفريق الحركي يقترح على الحكومة إحداث وكالة لتدبير مخزون…

2022-06-10 / 11:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق