محمد غياث.. حضور النساء في المناصب العليا لم ترق بعد إلى المستويات المرجوة

هبة بريس _ الرباطة

قال البرلماني محمد غياث، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب النواب ، إن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي يعد خطوة نحو مواصلة المغرب بخطى ثابتة ترصيد مختلف الإنجازات في مجال تمكين النساء في المجال العام

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وصادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأضاف غياث، أن الخطوة تهدف أيضا إلى تنزيل التدابير المتخذة من أجل تحقيق المناصفة كهدف دستوري

وأوضح أن المغرب في حاجة لكل القيم والقوانين والمراسيم التي تكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، وأن أولوية تعزيز حقوق النساء تمثل ضرورة باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية.

ولفت إلى أن نسبة حضور النساء في المناصب العليا لم ترق بعد إلى المستويات المرجوة منذ سنة 2012 حتى بداية عمل الحكومة الحالية التي أعطت إشارات إيجابية بمشاركة 6 نساء في التشكيلة الحكومية.

وأشار في حديث لسبونتيك إلى أنه كان من الضروري تجاوز منح النساء ثلث المناصب العليا، في أفق تحقيق المناصفة.

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