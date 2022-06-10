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ألباريس..نطمح لعلاقات جيدة مع الجزائر لكن في ظل ” الاحترام المتبادل “

2022-06-10 / 18:12
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.

وقررت الجزائر تعليق معاهدة التعاون التي تعود لعشرين عاما وحظر جميع أنواع التجارة، غير صادرات الغاز، مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء المغربية .

وأكد ألباريس أن إسبانيا لم تتخذ أي قرار يؤثر على الجزائر، وأنها تريد أفضل علاقات مع الجزائر لكن في ظل الاحترام المتبادل.

وكان ألباريس، توجه الجمعة، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لحضور اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة مع الجزائر.

ووفقا لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، ألغى ألباريس مشاركته في “قمة الأمريكتين” في الولايات المتحدة، لإجراء لقاء في بروكسل مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري، فالديس دومبروفسكيس.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجزائر، الأربعاء الماضي، تجميد التجارة مع إسبانيا، وتعليق معاهدة صداقة وتعاون مستمرة بين البلدين منذ عقدين.

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