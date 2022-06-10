أزولاي: المغرب موطن تعايش تجسده القيادة الروحية للملك محمد السادس

2022-06-10 / 15:42
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 يونيو ، فعاليات ملتقى “حوار طنجة” حول الاديان الذي يمتد ليومين بفندق “هلتون هوارة “بحضور دولي وعربي رفيع المستوى .

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى ، قال اندري ازولاي المستشار الخاص للملك محمد السادس ، ان المغرب له القدرة على أن يكون ملتقى لجميع الحساسيات ، مؤكدا على الدور التاريخي للمملكة في ترسيخ قيم التعايش والحوار بين مختلف الديانات.

واعتبر ازولاي ان المغرب يشكل نبراسا في مجال حوار الاديان والتعايش بين الثقافات ، لافتا الى ان المملكة جعلت من هذه القيم واقعا اجتماعيا لفائدة امة برمتها قائلا : وهو مايشعرني بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن “.

واسترسل المستشار الخاص للملك ، بالقول ان الطابع الرمزي للتعايش بالمغرب تجسده القيادة الروحية للملك محمد السادس والدعم القوي للحيز الأكبر من المجتمع المدني المغربي لهذا الاختيار الذي يقوم على الشرعية والتوافق.

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