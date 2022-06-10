الملك محمد السادس

الملك ل”الرئيس البرتغالي”: نعتز بالمستوى المتميز الذي تشهده علاقاتنا

2022-06-10 / 12:46
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مقرونة بأصدق متمنياته للشعب البرتغالي باطراد التقدم والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك عن اعتزازه “بالمستوى المتميز الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، مجددا لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل تقويتها، لما فيه صالح شعبينا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزولاي: المغرب موطن تعايش تجسده القيادة الروحية للملك محمد السادس

أزولاي: المغرب موطن تعايش تجسده القيادة الروحية للملك محمد…

2022-06-10 / 15:42
Photo of العلمي يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية ووزير المالية الهنغاريين

العلمي يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية ووزير المالية الهنغاريين

2022-06-10 / 15:40
Photo of انطلاق فعاليات ملتقى “حوار طنجة ” حول الأديان (صور)

انطلاق فعاليات ملتقى “حوار طنجة ” حول الأديان (صور)

2022-06-10 / 13:31
Photo of الفريق الحركي يقترح على الحكومة إحداث وكالة لتدبير مخزون المواد الغذائية

الفريق الحركي يقترح على الحكومة إحداث وكالة لتدبير مخزون…

2022-06-10 / 11:02
Photo of المغرب يجدد دعمه لترشيح محمد ولد أعمر لمنصب مدير منظمة “الألكسو”

المغرب يجدد دعمه لترشيح محمد ولد أعمر لمنصب مدير…

2022-06-10 / 09:15
Photo of فرنسا فالرباط ثم اسبانيا ….الجزائر تعيش مرحلة ضيق شديد في الخيارات

فرنسا فالرباط ثم اسبانيا ….الجزائر تعيش مرحلة ضيق شديد…

2022-06-09 / 22:05
Photo of الصحراء .. ليبيريا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية

الصحراء .. ليبيريا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية

2022-06-09 / 18:10
Photo of الحكومة: تفعيل خارطة الطريق بين المغرب واسبانيا يسير بخطوات جد مرضية

الحكومة: تفعيل خارطة الطريق بين المغرب واسبانيا يسير بخطوات…

2022-06-09 / 17:50
Photo of مجلس الحكومة يعين حسن شويخ مديرا للتكوين المهني للصناع الحرفيين

مجلس الحكومة يعين حسن شويخ مديرا للتكوين المهني للصناع…

2022-06-09 / 17:46
Photo of وزراء الحكومة يعودون لارتداء الكمامات في اجتماعاتهم بعد ارتفاع حالات كورونا

وزراء الحكومة يعودون لارتداء الكمامات في اجتماعاتهم بعد ارتفاع…

2022-06-09 / 16:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق