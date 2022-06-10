المغرب يجدد دعمه لترشيح محمد ولد أعمر لمنصب مدير منظمة “الألكسو”

هبة بريس

جددت المملكة المغربية دعمها الكامل لترشيح محمد ولد أعمر لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لولاية ثانية .

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه ” انطلاقا من وشائج الأخوة التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتأكيدا لعلاقات التعاون المتينة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تجدد المملكة المغربية دعمها الكامل لترشيح السيد محمد ولد أعمر لولاية ثانية لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) “.

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