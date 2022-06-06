السكوري: “2 من 10 نساء يشتغلن.. وادماج هذه الفئة بسوق الشغل مهم”

2022-06-06 / 16:08
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هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن إدماج النساء في سوق الشغل موضوع مهم وكبير، مشيرا الى أن حدته ظهرت خلال جائحة كورونا حيث كشفت مجموعة من الدراسات أن هذه الفئة الاكثر عرضة للهشاشة خلال هذه الفترة .

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن إحصائيات الوزارة أظهرت أنه مابين 30 و49 % من النساء يستفدن من برامج الادماج في سوق الشغل، و98% يستفدن من برامج عمل النساء دوليا ، وبالنسبة للبرامج الاخرى فتعرف استفادة بين 26% و27 % من هذه الفئة.

وأضاف الوزير، قائلا “جوج نساء من 10 هوما اللي خدامين، وماشي كلهوم كيتخلصو”، مشيرا الى أنه خلال لقاء الحكومة مع النقابات كان هذا الموضوع في صلب اهتمامات نقاشها وستعمل على انشاء منظومة متكاملة تحفز على تشغيل النساء.

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