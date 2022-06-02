مولود جديد بالقصر الملكي.. نجوم يهنؤون الأمير مولاي رشيد

2022-06-02 / 20:47
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

حرص مجموعة من الفنانين و المشاهير المغاربة على تقديم التهاني والتبريكات للأمير مولاي رشيد ، بمناسبة ازدياد مولوده الثاني، الذي إختار له الملك محمد السادس، -إختار- له إسم مولاي عبد السلام.

و من أبرز هؤلاء الفنانين لطيفة رأفت التي كتبت تدوينة بموقع انستقرام جاء فيها :”فرحة اليوم بالقصر الملكي، ازدياد مولود جديد في فراش الأمير مولاي رشيد ولالة أم كلثوم والذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده اسم مولاي عبد السلام “.

و واصلت قائلة:” اللهم اجعله قرة عين لوالديه وفرحة وبهجة لسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة”.

و بدوره سعد لمجرد علق قائلا :” ألف مبروك سيدي مولاي رشيد ، اللهم اجعله مولود السعادة ان شاء الله و احفظه من كل شر الله ينصر سيدنا”.

و كذالك زهير البهاوي كتب عبر ذات المنصة:”مليون مبروك لصاحب السمو الملكي الجليل مولاي رشيد و الأسرة العلوية الشريفة و مرحبا بسمو الأمير مولاي عبد السلام و عاش ملكنا الغالي محمد السادس”.

و الجدير بالذكر، أن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي زف إلى الشعب المغربي، في أولى ساعات اليوم الخميس، نبأ ازدياد مولود ذكر للأمير مولاي رشيد.

و وفق الناطق باسم القصر الملكي فقد أطلق الملك محمد السادس على المولود الجديد اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام.

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