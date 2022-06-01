المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية

2022-06-01 / 12:25
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هبة بريس

انطلقت اليوم الأربعاء بأديس أبابا، اشغال الدورة الأولى العادية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية، التابعة للاتحاد الافريقي، بمشاركة المغرب.

ويشارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد يترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، خالد آيت، ويضم على الخصوص، السفير المثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي ،والمجموعة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي.

وستنكب الدورة الأولى للمؤتمر، حول القانون الداخلي للمؤتمر ، وانتخاب مكتبه، وتقديم ومناقشة ، تقرير التقييم بشأن استضافة مقر الوكالة الافريقية للأدوية.

كما يبحث وزراء الصحة توصيات المؤتمر العادي ال41 للدول الأطراف للمجلس التنفيذي بخصوص استضافة مقر الوكالة الافريقية للأدوية، واقتراح عقد دورة استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف.

وتهدف الوكالة الافريقية للأدوية ، التي تم اطلاقها من قبل القادة الافارقة خلال القمة ال32 للاتحاد الافريقي، التي التأمت في 11 فبراير 2019 بأديس ابابا، على الخصوص الى تحسين قدرات الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، في مجال تنظيم المنتجات الطبية، بما يتيح تحسين الولوج الى المنتجات الطبية الفعالة ، وتسهيل انسجام القوانين المنظمة للأدوية، من اجل بلوغ معايير دولية مقبولة، وتوفير اطار تنظيمي، يسهم في تسهيل الأبحاث ، وتحقيق التطور في المجال الصيدلاني، فضلا عن النهوض بالإنتاج المحلي، وتسويقه عبر البلدان الافريقية، الى جانب تعزيز التنسيق بين البلدان الافريقية، لفائدة حماية صحية عمومية ضد المخاطر المرتبطة باستعمال أدوية ناقصة الجودة.

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