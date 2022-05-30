وفاة نجلة الفنان الشعبي طهور

نجلاء مزيان - هبة بريس

توفيت صباح يومه الإثنين، نجلة الفنان الشعبي المغربي عبد اللطيف طهور ، بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

و نعى حساب الفنان المغربي الفقيدة عبر نشره صورة للعزاء مرفوقة بتعليق جاء فيه :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة ابنة الفنان طهور صباح يوم الاثنين”.

وتابع قائلا: “وبهذه المناسبة الأليمة، يشكر الفنان طهور كل من تقدم له برسائل المواساة والتعزية من داخل أو خارج أرض الوطن، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و فور إعلانه خبر الوفاة، انهالت عليه العديد من تعاليق المواساة و التعزية أسفل المنشور، من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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