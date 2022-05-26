سميرة سعيد تفرج عن جديدها الفني “يلا روح”

نجلاء مزيان

طرحت الديفا المغربية سميرة سعيد يوم أمس الأربعاء، جديدها الفني تحت عنوان “يلا روح”، -طرحت- عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “يلا روح” من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر، و ألحان مهدي بوعامر، وعادل الخياط وحكيم بوعامر، فيما تعاملت في التوزيع مع مهدي بوعامر و عادل الخياط.

و يشار أن آخر أعمال النجمة المغربية سميرة سعيد كانت أغنية “ما استريحتش”، و هي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى.

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