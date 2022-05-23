مصر .. التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين بالشرطة

هبة بريس - وكالات

خضع المطرب المصري، حسام حبيب، اليوم الاثنين، للتحقيق معه من جانب الجهات المختصة، وذلك بعد أن ‏تلقت شرطة النجدة بلاغا من زوجته السابقة، شيرين عبد الوهاب، بالتعدي عليها بالسب والقذف داخل ‏منزلها.‏

وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، الواقعة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدّمت ببلاغ إلى شرطة النجدة، للحصول على تعهّد من طليقها، حسام حبيب، بعدم التعرّض لها هي وبناتها، مريم وهنا.

وأكد حسام حبيب في تحقيقات النيابة معه أن السلاح الناري الذي ضُبط معه أثناء القبض عليه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6