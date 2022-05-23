مصر .. التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين بالشرطة

2022-05-23 / 17:42
0
هبة بريس - وكالات

خضع المطرب المصري، حسام حبيب، اليوم الاثنين، للتحقيق معه من جانب الجهات المختصة، وذلك بعد أن ‏تلقت شرطة النجدة بلاغا من زوجته السابقة، شيرين عبد الوهاب، بالتعدي عليها بالسب والقذف داخل ‏منزلها.‏

وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، الواقعة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدّمت ببلاغ إلى شرطة النجدة، للحصول على تعهّد من طليقها، حسام حبيب، بعدم التعرّض لها هي وبناتها، مريم وهنا.

وأكد حسام حبيب في تحقيقات النيابة معه أن السلاح الناري الذي ضُبط معه أثناء القبض عليه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض لها ولابنتيها

مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض…

2022-05-23 / 14:18
Photo of بحضور عدد كبير من الفنانين.. تشييع جثمان الراحل سمير صبري

بحضور عدد كبير من الفنانين.. تشييع جثمان الراحل سمير…

2022-05-21 / 17:59
Photo of زينة الداودية تزيل الستار عن جديدها الفني “ كالو ليا ”

زينة الداودية تزيل الستار عن جديدها الفني “ كالو ليا…

2022-05-21 / 09:14
Photo of بعد بلوغه المليار مشاهدة.. لمجرد ل”جمهوره”: “أهنئكم على إنجازكم”

بعد بلوغه المليار مشاهدة.. لمجرد ل”جمهوره”: “أهنئكم على إنجازكم”

2022-05-20 / 17:50
Photo of عادل إمام ينعى سمير صبري: “مع السلامة يا صديقي”

عادل إمام ينعى سمير صبري: “مع السلامة يا صديقي”

2022-05-20 / 17:17
Photo of وفاة الفنان المصري سمير صبري

وفاة الفنان المصري سمير صبري

2022-05-20 / 11:47
Photo of “لمعلم” يحقق المليار مشاهدة على موقع يوتيوب

“لمعلم” يحقق المليار مشاهدة على موقع يوتيوب

2022-05-20 / 09:03
Photo of جامعيون وباحثون ومهتمون في ملتقى التراث الثقافي والزوايا بالشاوية

جامعيون وباحثون ومهتمون في ملتقى التراث الثقافي والزوايا بالشاوية

2022-05-19 / 23:19
Photo of ثانوية أولاد افتاتة تحصد جوائز المهرجان الاقليمي للمسرح والفنون

ثانوية أولاد افتاتة تحصد جوائز المهرجان الاقليمي للمسرح والفنون

2022-05-19 / 20:53
Photo of الأمريكية “كيتي هيكس” تدهش الجمهور بعزف آلة الرباب وأداء أغاني امازيغية

الأمريكية “كيتي هيكس” تدهش الجمهور بعزف آلة الرباب وأداء…

2022-05-19 / 12:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق