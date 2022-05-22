10 أسابيع فقط.. خبيرة تحذر من أزمة غذاء عالمية

هبة بريس _ وكالات

حذرت خبيرة في الإمدادات الغذائية من أزمة عالمية في غضون عشرة أسابيع فقط، من جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما أفادت شبكة “فوكس نيوز”.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة “غرو إنتيليجنس”، سارة مينكر، خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي: “لا يتبقى أمام العالم سوى 10 أسابيع للتعامل مع الأزمة. هذا أمر كارثي”.

وقبل بدء غزو روسيا لجارتها في فبراير، كانت أوكرانيا تعد سلة خبز العالم إذ كانت تصدّر عبر موانئها 4,5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا.

ويمثل ذلك 12 في المئة من إجمالي القمح العالمي وهو “من الحبوب الرئيسية (في غذاء) مليارات البشر، فضلا عن نسبة 15 في المئة من الذرة، ونصف زيت دوار الشمس.

وقالت مينكر: “حتى لو كانت الحرب ستنتهي غدا، فإن مشكلة الأمن الغذائي لن تختفي في أي وقت قريبا من دون اتخاذ إجراءات متضافرة”.

وتستخدم شركة مينكر، الذكاء الاصطناعي والبيانات العامة والخاصة للتنبؤ باتجاهات إمدادات الغذاء.

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