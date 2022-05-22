بلجيكا‬⁩ .. أول دولة في العالم تطبق الحجر الصحي لمحاصرة جدري القردة

هبة بريس _ وكالات

قررت بلجيكا تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يوما وذلك للحد من انتشار مرض جدري القرود، بعد تأكيد 14 دولة حتى الآن تفشي المرض الفيروسي بها بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية إن الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع، بعد تسجيل 3 حالات إصابة في البلاد، مشيرة إلى أن “جميع الإصابات التي سجلت أولها الجمعة الماضي، ترتبط بمهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية”.

وأعلنت بلجيكا قرار الحجر في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن بريطانيا تواجه زيادة “كبيرة” في الإصابات بجدري القرود وأن استجابة الحكومة “أساسية” في احتواء انتشاره.

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