جدري القردة

بلجيكا‬⁩ .. أول دولة في العالم تطبق الحجر الصحي لمحاصرة جدري القردة

2022-05-22 / 20:37
0
هبة بريس _ وكالات

قررت بلجيكا تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يوما وذلك للحد من انتشار مرض جدري القرود، بعد تأكيد 14 دولة حتى الآن تفشي المرض الفيروسي بها بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية إن الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع، بعد تسجيل 3 حالات إصابة في البلاد، مشيرة إلى أن “جميع الإصابات التي سجلت أولها الجمعة الماضي، ترتبط بمهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية”.

وأعلنت بلجيكا قرار الحجر في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن بريطانيا تواجه زيادة “كبيرة” في الإصابات بجدري القرود وأن استجابة الحكومة “أساسية” في احتواء انتشاره.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير فرنسي ينفي اتهامات بـ”الاعتداء الجنسي”

وزير فرنسي ينفي اتهامات بـ”الاعتداء الجنسي”

2022-05-22 / 21:41
Photo of عينته موسكو.. إصابة رئيس بلدية أوكرانية بانفجار

عينته موسكو.. إصابة رئيس بلدية أوكرانية بانفجار

2022-05-22 / 21:25
Photo of 10 أسابيع فقط.. خبيرة تحذر من أزمة غذاء عالمية

10 أسابيع فقط.. خبيرة تحذر من أزمة غذاء عالمية

2022-05-22 / 20:45
Photo of اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في النمسا

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في النمسا

2022-05-22 / 19:18
Photo of قتلى بكندا جراء عاصفة ضربت مقاطعة أونتاريو

قتلى بكندا جراء عاصفة ضربت مقاطعة أونتاريو

2022-05-22 / 18:04
Photo of داخل سيارته.. اغتيال عقيد بالحرس الثوري الإيراني بقلب طهران

داخل سيارته.. اغتيال عقيد بالحرس الثوري الإيراني بقلب طهران

2022-05-22 / 17:50

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

2022-05-22 / 15:04
Photo of بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

2022-05-22 / 14:14

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

2022-05-22 / 13:07
Photo of منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

2022-05-22 / 11:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق