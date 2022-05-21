سيعرف مشاركة المغرب والجزائر.. تونس تحتضن تمرينا عسكريا بحريا

هبة بريس

يجمع تمرين عسكري دولي ينطلق في تونس ابتداءً من اليوم السبت، قوات من البحرية المغربية والجزائرية، ضمن 13 دولة تشارك في التمرين.

وقالت وسائل إعلام تونسية بينها قناة “نسمة”، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التونسية، إن تونس تستضيف في الفترة بين 12 ماي (اليوم السبت)، إلى 4 يونيو المقبل، التمرين البحري المتعدد الأطراف “فونيكس إكسبريس 2022”.

ويشارك في التمرين 13 دولة هي: تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا.

وبحسب البيان، يهدف التمرين العسكري إلى “تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات”.

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