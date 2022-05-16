فاجعة.. غرق قارب مهاجرين سريين جزائريين بعرض البحر

2022-05-16 / 16:22
1
هبة بريس - وكالات

يعيش الشارع الجزائري مأساة جديدة ضمن مسلسل الهجرة غير الشرعية، بعد غرق قارب كان يقل على متنه شبابا في العقد الثاني والثالث من أعمارهم، بعدما أبحروا سراً من أحد الشواطئ الجزائرية باتجاه السواحل الإسبانية، لينقلب بهم القارب في عرض البحر.

ولم تصدر مصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني) أو حراس خفر السواحل (وزارة الدفاع الوطني)، أيّ بيان رسمي بشأن الحادثة، لكن صحفية “الخبر” قالت إنّ عدد المتوفين الذين ينحدرون من بلدية فوكة بولاية تيبازة غرب الجزائر، بلغّ 9 أشخاص، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن 4 آخرين من طرف حراس خفر السواحل، ونجا اثنين منهم حيث جرى نقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

ونقلت قناة “الحياة” الجزائرية، من جهتها، أنّ 16 شخصاً كانوا على متن القارب، غادروا ليل الأحد، باتجاه السواحل الإسبانية، وأشارت إلى أن 11مهاجرًا قضوا، بينما نجا 5 شباب آخرين بينهم طفلان، وتبقى أسباب تحطم قارب المهاجرين السريين مجهولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء

فرنسا.. ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء

2022-05-16 / 18:26
Photo of رسميا.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

رسميا.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

2022-05-16 / 15:28
Photo of تونس.. انفجار في منزل وزير الداخلية وإصابة زوجته

تونس.. انفجار في منزل وزير الداخلية وإصابة زوجته

2022-05-16 / 13:53
Photo of بعد توقف ل 6 سنوات.. إقلاع أول رحلة تجارية من العاصمة صنعاء

بعد توقف ل 6 سنوات.. إقلاع أول رحلة تجارية…

2022-05-16 / 10:51
Photo of السعودية: نوزع حصص الحجاج على الدول بالعدل ودون مفاضلة

السعودية: نوزع حصص الحجاج على الدول بالعدل ودون مفاضلة

2022-05-16 / 09:33
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل…

2022-05-15 / 23:24
Photo of زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية

زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية

2022-05-15 / 22:36
Photo of تونس… الآلاف يحتجون وسط العاصمة رفضا لسياسات سعيد

تونس… الآلاف يحتجون وسط العاصمة رفضا لسياسات سعيد

2022-05-15 / 21:22
Photo of الصين تطعم 91,3 في المائة من سكانها بلقاحات كورونا

الصين تطعم 91,3 في المائة من سكانها بلقاحات كورونا

2022-05-15 / 19:35
Photo of عينا أبو الهول تثيران الجدل بمصر ووزارة الثقافة ترد

عينا أبو الهول تثيران الجدل بمصر ووزارة الثقافة ترد

2022-05-15 / 18:29

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق