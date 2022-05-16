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بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بـ0,95 في المائة مقابل الأورو في أبريل

2022-05-16 / 13:42
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ 0,95 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0,89 في المائة مقابل الدولار، ما بين مارس وأبريل 2022.

وذكر البنك المركزي، في آخر نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية ، أنه في ما يتعلق بعمليات بنك المغرب مع البنوك ، لم يتم إجراء أي عملية مناقصة منذ دجنبر 2021.

وأضاف أنه على مستوى السوق البنكية، فقد بلغ حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 1ر47 مليار درهم في مارس 2022، أي بزيادة قدرها 2ر15 مليار درهم مقارنة بنفس الشهر سنة قبل ذلك.

وفي ما يتعلق بمعاملات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 34.2 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا و5 ملايير درهم للمشتريات الأجلة، مقابل 28 مليار درهم و7ر18 مليار درهم على التوالي سنة قبل.

وبخصوص المبيعات، فقد همت مبلغ 1ر40 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و1 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد 28.7 مليار درهم و2ر3 ملايير درهم على التوالي.

وهكذا، فقد سجل الوضع الصافي للصرف لدى البنوك عجزا ب 6ر3 ملايير درهم متم مارس بعد 2ر6 – مليار درهم متم فبراير .

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