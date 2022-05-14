الصورة من مباراة نهائي كأس العرش

شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس العرش

2022-05-14 / 21:39
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هبة بريس - الرياضة

دخلت الحكمة المغربية بشرى كربوبي، تاريخ كرة القدم المغربية، من أوسع أبوابها بعد إدارتها نهائي كأس العرش الذي جمع اليوم السبت بين فريقي المغرب التطواني ضد الجيش الملكي وانتهى بتتويج الفريق العسكري بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل لاشيء .

وتألقت الحكمة بشرى كركوبي في المباراة حيث شارك متتبعون مقاطع من المباراة تظهر إدارتها المتميزة والحاسمة خلال اللقاء، الذي انتهى بتتويج فريق الجيش الملكي بلقب كأس العرش .

وتبلغ بشرى كربوبي من العمر 34 عاما، وتعمل في الأساس كشرطية مغربية، وحصلت على الشارة الدولية كحكمة كرة قدم عام 2016 ، حيث بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2001، ثم حصلت على شهادة الحكمة الوطنية في عام 2007.

بشرى كربوبي، تصنف من أفضل الحكمات على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية.

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